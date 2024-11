Direct F1 : Lando Norris se rapproche de George Russell en tête, Max Verstappen déjà dans le top 5... Suivez le Grand Prix du Brésil

Au lendemain de sa victoire lors de la course sprint sur le circuit d'Interlagos de Sao Paulo, Lando Norris (McLaren), auteur de la pole position au terme d'une séance de qualifications à rebondissements, a une belle occasion pour combler une partie de son retard au championnat sur Max Verstappen (Red Bull), dimanche 3 novembre lors du Grand Prix du Brésil. 44 points séparent les deux pilotes avant cette course, alors qu'il restera ensuite trois week-ends de compétition pour conclure la saison.

Le triple champion du monde, qui n'a plus gagné un Grand Prix depuis l'étape en Espagne au mois de juin, ne partira que de la 17e place sur la grille, pénalisé de cinq places pour avoir changé son moteur. Un énorme handicap dans ces conditions pour le Néerlandais face à son rival britannique. La séance de qualifications, dimanche matin, a été une longue série d'accidents et de drapeaux rouges (à cinq reprises) : les deux Williams, les deux Aston Martin et la Ferrari de Carlos Sainz ont notamment été bien abîmées avec peu de temps pour les réparer avant la course.

Suivez la course en direct :