Infographies F1 : victoires, titres, pole positions... Les chiffres impressionnants de Lewis Hamilton chez Mercedes

Il a fait ses adieux à Mercedes. Lors du dernier Grand Prix de la saison, à Abou Dhabi (Émirats arabes unis), dimanche 8 décembre, Lewis Hamilton a rendu les clés de son bolide, après douze ans passés dans l'écurie allemande, rejointe en 2013.

La dernière saison s'est conclue sur une quatrième position, juste devant son coéquipier George Russell. S'il va écrire un nouveau chapitre de sa carrière aux côtés de la Scuderia Ferrari dès l'année prochaine, le pilote britannique aura indéniablement marqué Mercedes de son empreinte. Pour mieux s'en rendre compte, franceinfo: sport vous propose de jeter un œil dans le rétroviseur.

6 titres de champion du monde, un record

Entre Lewis Hamilton et Mercedes, il s'agit d'une grande histoire d'amour. Si le pilote de 39 ans remporte son premier titre de champion du monde avec McLaren en 2008, sa première écurie où il restera six ans, il marque véritablement les esprits chez le constructeur allemand. Au volant de ses monoplaces, il remporte six titres de champion du monde, dont quatre consécutifs (entre 2017 et 2020).

Un total qui le place devant l'Allemand Michael Schumacher, qui a certes glané, lui aussi, sept couronnes mondiales, mais seulement cinq avec Ferrari (les deux premiers avec Benetton en 1994 et 1995). Les deux hommes co-détiennent d'ailleurs le record du nombre de titres de champion du monde totaux (7).

84 victoires avec Mercedes

Au-delà du nombre de titres remportés, Lewis Hamilton s'est démarqué par sa longévité. Avec 84 succès rien que chez les Flèches d'Argent (sur les 105 de son total personnel), le Britannique fait mieux que n'importe qui (Michael Schumacher a remporté 91 succès, dont 72 uniquement chez Ferrari, et Max Verstappen 63 chez Red Bull).

Infographie créée sur flourish, par Apolline Merle, pour franceinfo: sport. Crédit photo : AFP.

Il a pris le départ de 356 courses en carrière, dont 246 avec Mercedes. "Ça a été un sacré voyage, on n’aurait jamais pu imaginer ce qui allait arriver, a rendu hommage Toto Wolff, le patron de l'écurie. Mais ce ne sont pas que de chiffres, c’est un héritage, une histoire qui a permis d’augmenter la diversité dans notre sport."