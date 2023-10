Infographies F1 : nombre de titres, précocité… Où se situe Max Verstappen par rapport aux autres légendes de la discipline ?

Max Verstappen (Red Bull) a été sacré champion du monde de Formule 1 pour la troisième fois de sa carrière, samedi, au Qatar.

Il est désormais l’égal d’Ayrton Senna ou de Niki Lauda. Avec sa deuxième place lors de la course sprint, samedi 7 octobre, au Qatar, Max Verstappen a remporté un troisième titre de champion du monde de Formule 1 consécutif à tout juste 26 ans, après ses sacres en 2021 et 2022. Mais où le Néerlandais se situe-t-il par rapport aux autres champions de la Formule 1 ?

Le 11e pilote de l’histoire à atteindre au moins trois titres

Avec trois titres de champion du monde, Max Verstappen égale le palmarès de cinq grands pilotes : Niki Lauda, Ayrton Senna, Jackie Stewart, Jack Brabham et Nelson Piquet. Le Néerlandais se rapproche ainsi de Sebastian Vettel et Alain Prost, sacrés à quatre reprises, et de Juan Manuel Fangio, quintuple champion du monde. Les recordmen de la Formule 1, tels que Lewis Hamilton et Michael Schumacher, conservent encore de la marge, avec 7 titres. Max Verstappen a toutefois le mérite d’être le deuxième pilote, après Sebastian Vettel (sacré entre 2010 et 2013), à remporter ses trois premiers titres lors de trois saisons consécutives.

Une précocité hors-norme

Enchaînement des titres, monoplace Red Bull… Les points communs avec Sebastian Vettel ne manquent pas, et à ceux-là vient s’ajouter la précocité des deux pilotes. Max Verstappen est sacré triple champion du monde une semaine après avoir fêté ses 26 ans. Seul son prédécesseur allemand a fait mieux, avec un troisième titre à 25 ans, 4 mois et 22 jours. Les deux pilotes devancent assez largement leurs aînés, puisque Lewis Hamilton a lui dû attendre ses 30 ans pour être couronné triple champion du monde.

Le cinquième homme avec le plus de victoires en F1

Plus jeune pilote à remporter un Grand Prix, à 18 ans, 7 mois et 15 jours (Espagne 2016), Max Verstappen compte déjà 48 victoires à son actif. Un chiffre qui a gonflé ces deux dernières saisons, avec 15 victoires en 2022, et déjà 13 en 2023, alors que six courses restent à disputer. Cette saison, il a déjà détrôné Ayrton Senna (41) de sa cinquième place dans ce classement, et Alain Prost, voire Sebastien Vettel, restent à sa portée d’ici la fin du championnat.

Le record de victoires consécutives

Preuve de son ultra domination en 2023, Max Verstappen a remporté 10 Grands Prix consécutifs cette saison, de celui de Miami, le 7 mai, à celui de Monza, le 3 septembre dernier. En établissant ce record, il détrône ainsi Sebastian Vettel et ses 9 victoires consécutives en 2013. En y ajoutant sa première place à Abou Dhabi lors du dernier Grand Prix de la saison 2022, et les deux victoires de son coéquipier Sergio Perez en 2023, Red Bull a par ailleurs remporté 15 Grands Prix consécutifs, une performance inédite en F1.

Max Verstappen, leader au classement des victoires consécutives en Formule 1. (franceinfo:sport)

Devancé au classement des pole positions

S’il y a un domaine dans lequel Max Verstappen n’est pas si dominateur, il s’agit des pole positions. Le Néerlandais a dû attendre sa cinquième saison en Formule 1 pour décrocher la première, en Hongrie, en 2019, à 21 ans. Il avait ensuite excellé dans ce domaine en 2021, avec 10 pole positions en 22 Grands Prix. Et bien qu’il ait outrageusement dominé la saison 2023 avec un record de victoires consécutives, il a laissé plus de miettes à ses concurrents en qualification qu’en course, puisqu’il n’a pas enchaîné plus de 5 pole positions cette saison.