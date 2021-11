GP du Brésil : Valtteri Bottas remporte la course sprint devant Max Verstappen, Lewis Hamilton partira dixième dimanche

Pour la troisième et dernière course sprint de la saison, samedi 13 novembre, à Interlagos (Brésil), Valtteri Bottas s’est imposé devant Max Verstappen (Red Bull) et Carlos Sainz (Ferrari). Le Finlandais s’offre la pole position pour le Grand Prix et remporte trois points au classement du championnat du monde.

Lewis Hamilton, parti dernier après avoir écopé d’une sanction, est remonté à la cinquième position mais partira dixième en raison d’une pénalité de cinq places sur la grille pour un changement de moteur thermique. Le septuple champion du monde voit tout de même Max Verstappen, deuxième derrière Bottas samedi, prendre deux points d’avance supplémentaires au classement des pilotes.

Bottas contrôle Verstappen

Une semaine après son départ manqué au Mexique, qui avait laissé la porte ouverte à Max Verstappen, Valtteri Bottas a parfaitement négocié celui de la course sprint au Brésil. Le Finlandais, parti deuxième, a pris le meilleur sur Max Verstappen dès les premiers mètres de la course, puis a réussi à contenir la Red Bull derrière lui. Il fait en même temps les affaires de son coéquipier Lewis Hamilton et de Mercedes au classement des constructeurs, en prenant trois points, soit un de plus que le Néerlandais.

Valtteri Bottas wins his second #F1Sprint!



He took the lead ahead of Max Verstappen from lights out and held him off to take the #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/Xf3aKsVomR — Formula 1 (@F1) November 13, 2021

Un top 10 pour Hamilton malgré sa dernière place sur la grille

Parti dernier après avoir été disqualifié des qualifications de vendredi en raison d’un DRS irrégulier, Lewis Hamilton n’a fait qu’une bouchée de ses concurrents, ou au moins de quinze d'entre eux. Dès le premier tour, le Britannique a dépassé quatre monoplaces, avant de grappiller des positions petit à petit jusqu’à la cinquième place au bout des 24 tours alloués sur cette course sprint.

Mais en raison d’une pénalité pour un changement de moteur thermique, il partira de la dixième place sur la grille du Grand Prix. Il lui faudra être très performant s’il souhaite conserver un peu de suspense dans la course au titre alors que son écart avec le leader Max Verstappen s’est creusé de deux points supplémentaires, 21 au total, samedi.

Du côté des Français, Pierre Gasly, parti quatrième, a perdu de nombreuses positions dès le départ et s’élancera huitième, juste devant Esteban Ocon.