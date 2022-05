GP d'Espagne : Charles Leclerc partira en pole position devant Max Verstappen

Déjà le plus rapide dans les trois séances d'essais libres à Barcelone, Charles Leclerc a signé une très belle séance de qualifications, samedi 21 mai, et partira en pole position du Grand Prix d'Espagne dimanche, pour la quatrième fois en six courses. Le leader du championnat du monde devance Max Verstappen (Red Bull), qui a connu un problème de moteur dans sa dernière tentative, et son coéquipier Carlos Sainz.