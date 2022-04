Formule 1 : le groupe Volkswagen donne le feu vert aux projets Audi et Porsche pour 2026

Va-t-il y avoir deux autres constructeurs allemands de plus dans le paddock ? Le groupe Volkswagen s'est déclaré favorable, jeudi 7 avril, au projet de ses filiales Porsche et Audi de rejoindre la Formule 1 dès 2026. "La direction et le conseil de surveillance de Volkswagen ainsi que Porsche et Audi ont approuvé les plans pour une éventuelle entrée des marques en Formule 1", a indiqué à l'AFP un porte-parole du constructeur allemand. Une condition prévaut cependant : le championnat doit réussir sa mue écologique au préalable.



"Nous avons ainsi en principe la possibilité de rejoindre dès 2026" le championnat, a ajouté une porte-parole d'Audi. "Aucune décision n'a encore été prise, nous sommes dans la phase finale de l'étude", précise-t-elle. Plusieurs pilotes de Formule 1, dont Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull), ont salué vendredi cette nouvelle "très enthousiasmante". Le champion du monde en titre s'est dit "impatient de voir ce que l'avenir allait apporter aux équipes" de F1.

Je pense que c'est vraiment génial d'avoir de nouveaux constructeurs dans le sport, surtout quand on voit qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont le potentiel pour être de superbes écuries. Lewis Hamilton en conférence de presse à Melbourne

Un son de cloche qui résonne de la même façon du côté des patrons d'écuries : "C'est une excellente nouvelle que deux marques comme celles-ci envisagent d'entrer en Formule 1", s'est félicité Christian Horner, patron de Red Bull, devant la presse. De son côté, le patron de Porsche, Oliver Blume, a confirmé, fin mars, l'étude d'une entrée en Formule 1, la presse évoquant des "négociations" avec Red Bull. "Une décision finale n'a pas encore été prise", a cependant précisé une porte-parole de la marque.

Engagé comme l'ensemble du groupe Volkswagen dans un vaste virage électrique, Audi et Porsche espèrent profiter d'une entrée en Formule 1 pour afficher leurs technologies et ambitions "vertes". Audi ne rejoindra le championnat qu'à "condition" que le règlement valable à partir de 2026 "prévoie de vastes changements pour un sport plus durable", a expliqué jeudi la porte-parole.