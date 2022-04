Formule 1 : sans rival, Charles Leclerc s’impose magistralement en Australie, Max Verstappen a abandonné

En tête de bout en bout sur sa Ferrari, Charles Leclerc a survolé le Grand Prix d’Australie, dimanche 10 avril, au cœur de l’Albert Park de Melbourne. Le Monégasque a livré une course parfaite en écartant assez vite la menace des Red Bull. Il s’impose devant celle de Sergio Pérez et la Mercedes de George Russell.

Une victoire qui lui permet de conforter son avance au championnat du monde. Aux antipodes de son succès en Arabie saoudite, Max Verstappen a, quant à lui, déposé les armes en raison d'un problème mécanique. C’est son deuxième abandon en trois courses.

Ferrari prend le pouvoir

C’est plus qu’une tendance. Dans le sillage d’un Charles Leclerc en nouvelle égérie des podiums, le Rouge est revenu à la mode sur les circuits de F1. Fort d’une deuxième pole position cette saison, le Monégasque a mené grand train le défilé dans l’Albert Park. Au départ comme sur les deux relances de course après les entrées de la voiture de sécurité, il n’a laissé à personne le soin de contrecarrer ses plans et s’est à chaque fois échappé sans un regard dans le rétro.

Même Max Verstappen, vainqueur du dernier GP à Jeddah, n’a pas réussi à lui voler la vedette. La situation est même inquiétante pour le Néerlandais qui a été victime d’une nouvelle casse sur sa Red Bull dont la fiabilité est mise à rude épreuve durant cette année du renouveau. Cela laisse le champ libre à Leclerc qui signe un hat trick avec le point du meilleur tour en course et s’envole au classement des pilotes (71 points).

Leclerc, la tête et les épaules

Le Monégasque, qui ne s’impose que lorsqu’il part de la pole, possède 34 points d’avance sur George Russell (37). "C’est la première de mes victoires où on a pu contrôler ce qui se passait derrière nous", a indiqué le Monégasque, vainqueur de sa quatrième course en carrière. "Le rythme de course était très solide. Le deuxième restart a été difficile à cause d’un survirage dans le dernier virage mais après après j’ai retrouvé mes pneus. On a une très bonne voiture et très fiable. On a toujours été dans le coup depuis le début de saison. Il faut qu’on continue comme ça."

Charles Leclerc (Ferrari) était intouchable sur le GP d'Australie à Melbourne, dimanche 10 avril. (HOCH ZWEI / HOCH ZWEI)

Chez Ferrari, dont c’était la 240e victoire en Grand Prix, on va très vite se poser la question de savoir s’il faut faire de Leclerc le n°1 pour la suite du championnat alors qu’il reste 18 courses au calendrier (19 si le GP de Russie est remplacé). Carlos Sainz est certes 3e du classement mais ses qualifications ratées et son abandon après deux tours pour s’être planté tout seul dans le bac à graviers ne plaident pas en sa faveur alors que son coéquipier évolue sur un nuage depuis trois courses.

Verstappen ne décolère pas

Même si Sergio Pérez a signé la 2e place, Verstappen restera lui le chef de file des Red Bull. Après son abandon au 39e tour, le champion du monde en titre a toutefois dû mal à avaler ce nouveau couac. "C’est inacceptable quand on se bat pour le championnat", a-t-il réagi sur Canal+. "Ça ne peut pas continuer comme ça. Il nous faut une voiture plus rapide que la leur mais ce n’est pas le cas pour le moment."

La bonne surprise de Melbourne est venue des Mercedes qui, à défaut de rivaliser en performance avec Ferrari et Red Bull, parviennent à grappiller de précieux points. Opportunistes le dimanche, George Russell et Lewis Hamilton terminent respectivement 3e et 4e devant les deux McLaren qui ont, elles aussi, repris des couleurs. Dans le clan tricolore, Esteban Ocon clôt son week-end sur une 7e place alors que Fernando Alonso pouvait entrevoir lui aussi un Top 10 (17e). Pierre Gasly a limité la casse avec sa 10e position.