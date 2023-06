Formule 1 : Max Verstappen en pole position du Grand Prix d’Espagne, Charles Leclerc 19e des qualifications

Pour la quatrième fois de la saison, en sept séances de qualifications disputées, Max Verstappen (Red Bull) a établi le meilleur temps et partira en pole position du Grand Prix d’Espagne, dimanche.

Ses meilleurs temps lors des trois séances d’essais libres laissaient entrevoir un bon week-end pour Max Verstappen, à Barcelone sur le Grand Prix d’Espagne. Le Néerlandais a confirmé ses bonnes sensations sur le circuit catalan lors de la séance de qualifications de F1, samedi 3 juin, en obtenant la pole position, sa quatrième de la saison, pour la course dimanche, devant Carlos Sainz (Ferrari) et Lando Norris (McLaren).

Son coéquipier chez Red Bull, Sergio Pérez, a été éliminé en Q2 et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) ne partira que de l’avant-dernière position sur la grille de départ.

Les malheurs de Pérez et Leclerc

Alors qu’un orage avait frappé Barcelone plus tôt dans la journée, les vibreurs gorgés d’eau ont surpris de nombreux pilotes, notamment Fernando Alonso et Valtteri Bottas en Q1, sans gravité pour leurs monoplaces, puis Sergio Pérez en fin de Q2. Lancé sur un tour chrono, le Mexicain est sorti de piste, dans les graviers, sans abîmer sa voiture, et n’a pas pu améliorer son temps, terminant 11e.

Il s’agit déjà de sa troisième élimination avant la Q3 cette saison, une anomalie alors que Red Bull domine largement le championnat. Sergio Perez s’élancera juste devant George Russell, également éliminé en Q2 malgré les améliorations apportées à sa monoplace par Mercedes ce week-end.

Mais la plus grosse contre-performance du jour revient peut-être à Charles Leclerc, qui n’a établi que le 19e temps et partira donc de la dernière ligne sur la grille. Poleman l’année dernière, le Monégasque s’est plaint de problèmes techniques sur sa voiture au micro de Canal+ :"Je n’ai pas encore d’explications, il va falloir qu’on regarde les datas parce qu’il y a quelque chose qui n’allait pas, surtout dans l’arrière droit. Il y avait quelque chose de vraiment bizarre, où dans les virages à gauche, j’avais du grip et d’un coup, je n’en avais plus". Son coéquipier Carlos Sainz a lui réalisé sa meilleure qualification de la saison avec une 2e place.

Du côté des Français, Pierre Gasly obtient une 4e position, mais pourrait être pénalisé pour avoir gêné une Ferrari lancée sur un tour chrono. Esteban Ocon termine lui 7e.