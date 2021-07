Formule 1 : Lewis Hamilton prolonge son contrat avec Mercedes jusqu'en 2023

Lewis Hamilton et Mercedes, une histoire qui dure. Le pilote britannique, septuple champion du monde, a prolongé de deux saisons son contrat avec la firme à l'étoile, samedi 3 juillet. "Nous nous réjouissons de la bataille qui se déroule cette année [au championnat] et c'est pourquoi nous voulions également conclure ce contrat tôt, afin de ne pas être distrait par cela alors que la compétition se déroule en piste" a quant à lui précisé Toto Wolff, le patron de l'écurie championne du monde en titre.

Engagé avec Mercedes depuis 2013, Hamilton, deuxième du classement général derrière Max Verstappen, disputera donc ses 10e et 11e saisons sous les couleurs du constructeur allemand. Avec un succès qui s'est rarement démenti jusque-là.

Qui à ses côtés ?

Dans un communiqué, le Britannique s'est dit "enthousiaste de poursuivre ce partenariat pour deux années supplémentaires". "Nous avons accompli énormément de choses ensemble mais il nous reste beaucoup à faire, que ce soit en piste ou en dehors. Nous entrons dans une nouvelle ère technique, ce qui sera difficile et enthousiasmant, et j'ai hâte de voir ce que nous pouvons accomplir d'autre ensemble," a également souligné le pilote, en référence à la nouvelle réglementation technique qui entrera en vigueur l'an prochain et qui a pour but de créer plus d'équité sportive entre les écuries.

De son côté, Toto Wolff a déclaré qu'il "ne (pouvait) pas y avoir de meilleur pilote à avoir dans (notre) équipe que Lewis", alors qu'"une nouvelle ère de la F1" s'ouvre à partir de 2022.

Reste à savoir qui fera équipe avec Hamilton dès la saison prochaine, le contrat de son équipier actuel, Valtteri Bottas, se terminant cette année.