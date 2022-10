Formule 1 : l'écurie Red Bull condamnée à une amende de sept millions d'euros après avoir dépassé le plafond budgétaire en 2021

Red Bull échappe au pire. L'écurie du double champion du monde Max Verstappen a été sanctionnée, vendredi 28 octobre, d'une amende de sept millions d'euros et d'une réduction de 10% du temps de développement de sa monoplace en soufflerie pour 2023. Cette décision est due au dépassement du plafond budgétaire fixé par la Fédération internationale de l'Automobile (FIA) lors de la saison 2021.

"La formation Red Bull Racing a été jugée en infraction mais l'Administration du plafonnement des coûts a reconnu que l'écurie avait agi de manière coopérative tout au long du processus de révision et avait cherché à fournir des informations et des preuves supplémentaires lorsqu'elles ont été demandées, a écrit la FIA dans un communiqué.

BREAKING: Red Bull Racing issued with financial and sporting sanctions for breaching the 2021 budget cap pic.twitter.com/gqtGrRiWwB