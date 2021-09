Formule 1 - GP de Russie : Max Verstappen partira en fond de grille, les Mercedes déjà devant

Max Verstappen (Red Bull), leader du championnat du monde de Formule 1, prendra le départ du Grand Prix de Russie depuis la dernière place sur la grille, dimanche, à Sotchi à cause d'un changement de moteur. Le Néerlandais de 23 ans, qui a cinq points d'avance sur Lewis Hamilton (Mercedes) au classement des pilotes, était déjà pénalisé de trois places sur la grille pour avoir provoqué un accrochage avec son rival lors de la manche précédente.

Taking everything into account, it was best to take the engine penalty here in Sochi. It will be a challenging race but so far I’m happy with today’s running and our work on the race set-up #KeepPushing #RussianGP pic.twitter.com/3ZUR4HePJW