F1 : une nouvelle écurie, Cadillac/General Motors, va faire son apparition en 2026

Sauf énorme surprise, il devrait y avoir 22 monoplaces à chaque départ des Grands Prix de Formule 1 à partir de la saison 2026. Quelques heures après le quatrième sacre consécutif de Max Verstappen, sacré à l'issue du Grand Prix de Las Vegas, la Formule 1 a officialisé, lundi 25 novembre, l'arrivée dans le paddock d'une 11e écurie lors de la saison 2026. Un accord de principe a été trouvé avec le constructeur américain General Motors (GM), sous pavillon Cadillac, a-t-elle avancé sur son site officiel.

Statement on General Motors application to join FIA Formula One World Championship in 2026https://t.co/oI2R6K6aRN — Formula 1 (@F1) November 25, 2024

Pas de précisions sur les futur(e)s pilotes

"L'engagement de General Motors et de Cadillac dans ce projet est une démonstration importante et positive de l'évolution de notre sport, précise le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, dans le communiqué. "C'est un honneur pour General Motors et Cadillac de rejoindre la plus grande série de courses automobiles au monde, ajoute Mark Reuss, président de GM. "Cette grande étape doit nous permettre de démontrer notre expertise en ingénierie et notre leadership technologique à un tout autre niveau."

Aucune précision n'a pour le moment été apportée concernant les futur(e)s pilotes des deux monoplaces, ni sur la problématique du moteur. S'il est précisé que General Motors devrait "devenir fournisseur de moteurs à terme", il y a fort à parier que la nouvelle écurie va devoir se tourner vers un autre prestataire pour faire ses débuts en F1.