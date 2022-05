F1 : Sergio Pérez s'impose à Monaco au terme d'un Grand Prix perturbé par la pluie, Charles Leclerc quatrième

Le pilote Red Bull a remporté une course chaotique dans les rues de la principauté, et s'est offert la troisième victoire de sa carrière, dimanche.

Beaucoup de pluie, des drapeaux rouges, des rebondissements, et à la fin, un grand bonheur pour Sergio Pérez. Le Mexicain a décroché une victoire de prestige dans les rues de Monaco, dimanche 29 mai, au terme d'un Grand Prix très mouvementé. Retardée d'une heure à cause d'une violente averse qui s'est abattue sur la principauté, la course a finalement débuté sur une piste mouillée.

Tout s'est joué dans les stands avec les différentes stratégies d'arrêt. Un petit jeu qui a souri au pilote Red Bull, grand vainqueur du jour. Sergio Pérez devance Carlos Sainz (Ferrari) et son coéquipier Max Verstappen à la fin du chronomètre, puisque la course s'est terminée au temps, au bout de trois heures d'épreuve. Charles Leclerc, parti en pole position, finit à la quatrième place à la suite d'une grossière erreur de stratégie de son équipe.