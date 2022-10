F1 : Red Bull a dépassé le plafond budgétaire autorisé en 2021, dénonce la FIA

C'est un petit séisme. La Fédération internationale automobile (FIA) a annoncé [en anglais], lundi 10 octobre, que l'écurie Red Bull avait dépassé le plafond budgétaire autorisé lors de la saison 2021, ce qui constitue une "violation mineure". "Oracle Red Bull Racing est considéré comme étant en violation procédurale et mineure des régulations financières (régissant le championnat)", indique la FIA, qui n'a pas annoncé de sanctions mais "est en train de déterminer la ligne de conduite à adopter".

