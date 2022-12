F1 : Patrick Tambay est mort, à l'âge de 73 ans

L'ancien pilote Ferrari ou Renault, figure française marquante du sport automobile et de la Formule 1 dans les années 70-80, est mort dimanche 4 décembre.

Il était l'un des grands pilotes français dans l'histoire de la Formule 1 et venait d'une génération magnifique. Patrick Tambay est décédé, dimanche 4 décembre, a annoncé sa famille à l'AFP. Malade de Parkinson depuis plusieurs années, il s'est éteint à l'âge de 73 ans. Double vainqueur en Grand Prix chez Ferrari, Tambay restera comme l'un des palmarès les plus riches du sport automobile français, lui qui aura connu plus d'une vie dans sa carrière de pilote.