F1 : le Néerlandais Max Verstappen est couronné champion du monde pour la quatrième fois de suite après sa 5e place au Grand Prix de Las Vegas

Le pilote Red Bull, déjà sacré en 2021, 2022 et 2023, égale Alain Prost et Sebastian Vettel au nombre de titres.

Son sacre ne faisait plus l'ombre d'un doute. Même si Lando Norris (McLaren) était mathématiquement en position de pouvoir le rattraper, Max Verstappen (Red Bull) s'est assuré, à deux courses de la fin de saison, son quatrième sacre de champion du monde de Formule 1, à Las Vegas (Etats-Unis), dimanche 24 novembre. En prenant la cinquième place du Grand Prix, derrière un podium composé de George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Mercedes) et Carlos Sainz (Ferrari), il a assuré l'essentiel en terminant juste devant son dernier rival, Lando Norris, sixième. Il égale ainsi Alain Prost et Sebastian Vettel avec ses quatre couronnes mondiales.

VICTOIRE DE RUSSELL ET DOUBLÉ MERCEDES À VEGAS 👏🎰



MAX VERSTAPPEN EST QUATRE FOIS CHAMPION DU MONDE 👑👑👑👑#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/4oYgTdyaXK — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) November 24, 2024

Parti cinquième à Las Vegas, une position devant Lando Norris, le Néerlandais savait qu’il avait juste besoin de garder le Britannique derrière lui. Et si sa Red Bull a même pointé son aileron avant en deuxième position pendant que ses concurrents rentraient aux stands, Max Verstappen ne s’est pas montré aussi cavalier qu’à son habitude au moment de défendre sa place sur le podium. Il a logiquement lâché face à la Mercedes de Lewis Hamilton, très rapide sur ce circuit, puis ne s’est pas battu outre mesure face aux Ferrari, avec simplement en tête son objectif de finir champion du monde.

Une stratégie payante pour Max Verstappen qui entre un peu plus dans l'histoire de la Formule 1, seulement devancé au palmarès par Juan Manuel Fangio (5 titres) puis Lewis Hamilton et Michael Schumacher (7 titres). "Fier et soulagé", le pilote Red Bull s’est rappelé, à l'issue de la course, de ses débuts en F1, à 17 ans, en 2015.

"Quand j’ai débuté, j’espérais monter sur des podiums, avoir quelques victoires, ce qui est déjà très dur, puis on a mis sur la piste une voiture avec un nouveau concept et être quatre fois champion du monde, c’est incroyable", a-t-il savouré. Le Néerlandais pourra en profiter, puisqu’il est au bon endroit pour fêter son titre.