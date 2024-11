F1 : Max Verstappen remporte le Grand Prix du Brésil, les Français Esteban Ocon et Pierre Gasly complètent le podium au terme d'une course folle

La météo brésilienne promettait des rebondissements, et ils n’ont pas manqué, dimanche 3 novembre, lors du Grand Prix du Brésil à Interlagos. Parti de la 17e position sur la grille, Max Verstappen (Red Bull) en a profité pour se hisser jusqu’à la première place et réaliser une très bonne opération au classement des pilotes, puisque son dauphin Lando Norris (McLaren) ne termine que sixième. Opportunistes face aux difficultés éprouvées par les autres pilotes, les Français Esteban Ocon et Pierre Gasly complètent le podium et permettent à Alpine de marquer de précieux points chez les constructeurs.

Pour Max Verstappen, l’opération "remontada" a pris une bonne tournure dès le départ, avec sept places de gagnées dans le premier tour, pour le placer rapidement dans les points. Le Néerlandais a continué d’avaler ses concurrents petit à petit, sans trop de résistance de la part des autres pilotes, qui connaissent sa supériorité mais aussi son agressivité. Le destin lui a également souri quand un régime de voiture de sécurité virtuelle a été décidé au 28e tour, et qu’il a pris fin alors que les leaders George Russell (Mercedes) et Lando Norris étaient aux stands, piégés et rétrogradés au classement.

Norris se saborde, Verstappen potentiellement titré à Las Vegas

Comme Esteban Ocon, passé leader, le double champion du monde a ensuite profité d’un arrêt aux stands "gratuit", sans perte de temps, quelques tours plus tard, alors que la course était interrompue sous drapeau rouge après un crash de Franco Colapinto (Williams). Deuxième à la relance derrière le Français, un nouveau rebondissement lui a souri : la sortie de piste de Carlos Sainz (Ferrari), au 40e tour, entraînant une voiture de sécurité. Grâce au ralentissement forcé d’Esteban Ocon, Max Verstappen s’est rapproché du Français, et l’a doublé à la relance.

Il s’est ensuite envolé en tête et s’est même offert le luxe du point supplémentaire du meilleur tour en course, pendant que Lando Norris enchaînait les déconvenues avec des sorties de piste. Le pilote Red Bull conforte son avance au classement des pilotes avec 18 points grapillés sur le Britannique (393 contre 331), et pourrait être sacré dès le prochain Grand Prix à Las Vegas s'il termine devant lui.

Les Français domptent les éléments

Un temps leader, Esteban Ocon avait tout de même le sourire à l’arrivée, comme son coéquipier Pierre Gasly, parti 13e. Les deux Français n’ont commis aucune erreur et ont tiré profit des conditions météorologiques difficiles pour monter sur le podium, le quatrième de la carrière d’Esteban Ocon, le cinquième pour son coéquipier. "On a beaucoup souffert cette saison, et dans ces conditions tout est devenu possible. On y a cru jusqu’à la fin. Deux voitures sur le podium, personne n’aurait pu imaginer ce résultat", s’est félicité Pierre Gasly en sortant de sa monoplace.

THERE IS NO FEELING LIKE THISSSSSSSSSSSS pic.twitter.com/Oy5QCot6OA — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 3, 2024

Il fallait remonter au Grand Prix d’Espagne 1997 pour retrouver deux Français sur un podium, avec Olivier Panis (2e) et Jean Alesi (3e). Grâce à ce résultat presque inespéré cette saison pour Alpine, l’écurie française, avant-dernière au classement des constructeurs avant le week-end brésilien, remonte à la sixième place avec 49 points.