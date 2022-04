F1 : Max Verstappen remporte la course sprint devant Charles Leclerc et partira de la première position au Grand Prix d’Emilie-Romagne

Malgré un mauvais départ, samedi, Max Verstappen a pris le meilleur sur Charles Leclerc en fin de course pour s’offrir la première place sur la grille dimanche.

Douche froide pour les tifosi italiens. Alors que Charles Leclerc avait pris le meilleur départ, c’est finalement Max Verstappen qui a remporté la première course sprint de la saison, à Imola, samedi 23 avril. Le Néerlandais est revenu sur la Ferrari en fin de course et partira de la première position du Grand Prix d’Emilie Romagne, dimanche. Il empoche également 8 précieux points au classement des pilotes. Son coéquipier Sergio Perez s'est classé troisième.