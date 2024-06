F1 : Max Verstappen remporte la course sprint en Autriche devant Oscar Piastri

Après Shanghai et Miami, le champion du monde en titre, Max Verstappen (Red Bull), a empoché sa troisième course sprint de la saison à Spielberg, en Autriche, samedi 29 juin. Parti en tête après avoir signé le meilleur temps de qualification vendredi, le pilote de 26 ans a conservé la tête sur les 21 tours à couvrir aujourd'hui.

Après un premier départ avorté en raison d'un photographe mal positionné au premier virage du circuit, le leader du championnat s'est installé en tête de la course, sans jamais être dépassé. Le Néerlandais a terminé avec plus de quatre secondes d'avance sur l'Australien Oscar Piastri (McLarren), qui a su dépasser son coéquipier Lando Norris dans le virage 4, au cinquième tour de la course. George Russell (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Charles Leclerc (Ferreri) et Sergio Pérez (Red Bull) ont complété le top 8, engrangeant de précieux points dans la course au classement général.

Huit et neuvième des qualifications vendredi, les pilotes Alpine, Pierre Gasly et Esteban Ocon, ont finalement terminé aux 11e et 12e places de la course. Pas de point supplémentaire pour Alpine, qui plafonne à la septième place du classement des constructeurs mais une bonne opération pour l'écurie McLarren, qui engrange 13 points grâce aux deux et troisième places de ses pilotes.