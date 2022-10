F1 : Max Verstappen en pole position du Grand Prix du Mexique devant les Mercedes, Ferrari en retrait

Le champion du monde ne ralentit pas le rythme. Max Verstappen a signé le meilleur chrono lors de la séance de qualifications du Grand Prix du Mexique, samedi 29 octobre, à l'Autodromo Hermanos Rodriguez de Mexico. Il s'élancera de la première position sur la grille pour la course dimanche, devant les deux Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton.

Auréolé de son deuxième titre de champion du monde, le Néerlandais fait désormais la chasse aux records. En s'adjugeant sa sixième pole position en 2022, à Mexico, il s'est mis dans les meilleures conditions pour viser une 14e victoire record cette saison. Bousculé par ses concurrents depuis le début du week-end et les séances d'essais libres, il a sorti un énorme dernier tour en Q3 pour régler le reste du peloton. La séance a en revanche été décevante pour son coéquipier Sergio Pérez, le local de l'étape, qui n'a pas pu faire mieux que le quatrième temps.

Sur la grille dimanche, Verstappen sera poursuivi par les deux Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton, respectivement 2e et 3e. Premier temps de la Q1 et de la Q2, le septuple champion du monde était parti pour défier Verstappen jusqu'au bout mais son premier bon chrono en Q3 a été effacé pour non-respect des limites de piste, et il n'a pas pu se joindre au combat.

Les deux pilotes Ferrari ont aussi connu des qualifications difficiles. En retrait toute la journée sur la piste en altitude, Carlos Sainz et Charles Leclerc n'ont pas su trouver les bons réglages. L'Espagnol partira 5e, le Monégasque 7e, son pire résultat de la saison à la régulière. Côté français, Esteban Ocon (Alpine) s'élancera de la 10e place, tandis que Pierre Gasly (AlphaTauri) partira 14e, après une Q2 difficile au volant d'une voiture capricieuse.