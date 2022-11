F1 : Max Verstappen en pole à Abu Dhabi pour la dernière course de la saison

La dernière qualification de la saison a souri aux Red Bull qui ont monopolisé la première ligne du GP d'Abu Dhabi, avec Max Verstappen et Sergio Pérez, à l'avantage dans sa lutte à distance avec Charles Leclerc pour la deuxième place du classement pilotes.

Red Bull 1 - Ferrari 0. La première ligne sera occupée à 100% par l'écurie championne du monde. Max Verstappen a signé le meilleur temps de la séance de qualifications, samedi 19 novembre, et s'élancera en pole position dimanche à Abu Dhabi pour le dernier Grand Prix de la saison. Il a devancé son coéquipier Sergio Pérez.

Le Mexicain a rempli la première partie du travail pour son duel à distance avec Charles Leclerc (Ferrari) dans la lutte pour la deuxième place du classement pilotes, alors que les deux hommes comptent le même nombre de points. Le Monégasque s'élancera de la troisième position. Déjà sacré, Verstappen - auteur de la 20e pole de sa carrière - pourrait avoir un rôle à jouer dans cette lutte, une semaine après avoir refusé de laisser passer son coéquipier en fin de course au Brésil.

Mercedes en retrait

Parmi les autres enjeux de cette ultime course à Yas Marina, les pilotes Mercedes George Russell (6e) et Lewis Hamilton (5e), auteurs d'un doublé à Interlagos dimanche dernier, n'ont pas pu autant se mêler aux avant-postes, à sept dixièmes de seconde, et devront faire très fort pour espérer déloger Ferrari de la place de dauphin des constructeurs en 2022. Pour la première fois après ses 15 premières années en F1, Hamilton n'aura pas signé la moindre pole de la saison.

Derrière le haut de tableau, le combat pour la quatrième place a vu McLaren dominer les Alpine en qualification, avec Lando Norris (7e) et Daniel Ricciardo (10e, mais qui partira 13e suite à une pénalité) présents en Q3, au contraire de Fernando Alonso, seulement 11e (10e sur la grille). Quant à Esteban Ocon, il s'élancera de la quatrième ligne, juste à côté de Norris

Pour la dernière qualification de sa carrière, Sebastian Vettel (Aston Martin) a signé le 9e temps. Pierre Gasly a ponctué sa saison avec une Alpha Tauri toujours poussive par une 17e place au départ dimanche.