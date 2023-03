F1 : le champion du monde en titre Max Verstappen décroche la pole position dès le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn, Esteban Ocon partira 9e

Le pilote Red Bull a pris la première place de la séance de qualifications, samedi, devant son coéquipier Sergio Perez et le Monégasque Charles Leclerc.

Le double champion du monde en titre Max Verstappen marque son territoire d'emblée. Pour le premier Grand Prix de l'année 2023, le pilote néerlandais a signé la 21e pole position de sa carrière, samedi 4 mars, et la première sur le circuit de Sakhir à Bahreïn. Il a bouclé le tour de 5,412 kilomètres en 1'29''708, plus d'un dixième devant son coéquipier Sergio Pérez. Le Mexicain a décroché la deuxième place en toute fin de Q3, après être resté en retrait lors des Q1 et Q2. Les deux pilotes Ferrari Charles Leclerc et Carlos Sainz s'élanceront de la deuxième ligne. Esteban Ocon partira du 9e rang alors que son nouveau coéquipier, Pierre Gasly, sorti dès la Q1, s'élancera de la 20e place.