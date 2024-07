F1 : Lando Norris partira en pole position du Grand Prix de Hongrie, les Alpine dernières

La pluie n'a pas arrêté Lando Norris. Le Britannique a signé sa deuxième pole position de la saison au Grand Prix de Hongrie, samedi 20 juillet, au terme de qualifications marquées par quelques giboulées. Grâce à un excellent chrono établi en milieu de Q3, le pilote McLaren a devancé son coéquipier Oscar Piastri et Max Verstappen (Red Bull), pas en mesure d'améliorer son temps après un drapeau rouge sorti pour un crash de Yuki Tsunoda (Racing Bulls).

A noter que George Russell (Mercedes) n'a pas fait mieux que 17e, sa monoplace n'ayant pas assez d'essence pour faire une nouvelle tentative. Sergio Pérez n'a pas non plus été en réussite en provoquant un premier drapeau rouge pour un accident en Q1. De quoi encore accroître la pression sur le Mexicain, dont le baquet chez Red Bull est menacé. Après cet incident, l'équipe Alpine s'est manquée en gardant ses deux voitures aux stands, tandis que leurs concurrents ressortaient pour effectuer un nouveau tour avant la limite.

"Une grosse erreur stratégique"



Esteban Ocon revient sur son élimination dès la Q1



Esteban Ocon et Pierre Gasly partiront respectivement 19e et 20e sur la grille dimanche. "On a fait une grosse erreur stratégique. Il n'y avait aucune raison de prendre ce risque, l'équipe a décidé de le faire...", s'est agacé Esteban Ocon au micro de Canal+. Non conservé par son écurie, le Normand s'était dit "très confiant" vendredi pour avoir une place en Formule 1 pour 2025, lors d'un entretien à l'AFP.