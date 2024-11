F1. Lando Norris en pole du GP du Brésil, Esteban Ocon, 4e, Max Verstappen 17e des qualifications marquées par de nombreux accidents sous la pluie

Les fauves ont enfin été lâchés. Prévues samedi mais reportées à cause de trombes d'eau, les qualifications du Grand Prix du Brésil se sont tenues dimanche 3 novembre, sur le circuit détrempé d'Interlagos, à Sao Paulo. Au terme d'un scénario rocambolesque (il y a eu cinq drapeaux rouges, soit un record égalé en qualifications), Lando Norris (McLaren) s'est emparé de la pole position devant le Britannique George Russell (Mercedes), le Japonais Yuki Tsunoda (Racing Bull) et le Français Esteban Ocon (Alpine). A la lutte pour le gain du championnat du monde avec Max Verstappen, le Britannique, vainqueur de la course sprint samedi, avait pourtant frôlé l'élimination en prenant la 15e et dernière place qualificative de la Q1.

Une deuxième manche qui a vu Max Verstappen se faire éliminer. 12e à 50 secondes de la fin de la session, le pilote Red Bull n'a pas pu améliorer son temps en raison d'un drapeau rouge, dû à une sortie de piste de Lance Stroll (Aston Martin). Sanctionné d'une pénalité de cinq places pour avoir changé son moteur, le Néerlandais s'élancera donc de la 17e place.

Passé au travers des cinq drapeaux rouges, Ocon 4e

Comme le Néerlandais, d'autres habitués des podiums ont perdu gros. Alors que Lewis Hamilton a été éliminé dès la Q1 et partira en 15e position, le vainqueur du dernier Grand Prix au Mexique, Carlos Sainz (Ferrari), est sorti de piste en Q2, explosant le train arrière de sa monoplace et sera 13e sur la grille. Liam Lawson et Alexander Albon (Williams), Fernando Alonso et Lance Stroll (Aaston Martin) ont également perdu le contrôle de leur véhicule. Pour tous, c'est un contre-la-montre qui s'engage pour réparer leur monoplace avant le départ de la course prévue dans moins de quatre heures.

Côté français, la pluie a souri à Esteban Ocon. A l'aise lors de chaque session, le Normand s'élancera de la 4e place, sa meilleure position depuis le début de la saison 2024. Son coéquipier chez Alpine, Pierre Gasly, a connu des qualifications plus compliquées. Le natif de Rouen partira de la 14e place, derrière Sergio Perez (Red Bull) et Carlos Sainz.