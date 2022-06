F1 : Charles Leclerc décroche la pole devant Sergio Pérez lors du GP d'Azerbaïdjan, Pierre Gasly 6e

Le duel entre les Ferrari et les Red Bull se poursuit en Formule 1. Lors de la séance de qualifications du Grand Prix d'Azerbaïdjan, samedi 11 juin, Charles Leclerc a décroché sa quatrième pole position consécutive devant ses rivaux de Red Bull Sergio Pérez et Max Verstappen. Le Monégasque doit maintenant faire fructifier en victoire cette position, ce qu'il n'a pas réussi à faire lors des trois poles précédentes.

Son coéquipier au sein de l'écurie italienne, Carlos Sainz, a pris la quatrième place, tandis que Pierre Gasly (AlphaTauri) s'élancera en troisième ligne, dimanche, juste devant le vice-champion du monde Lewis Hamilton (Mercedes), 7e.

LECLERC TAKES POLE (AGAIN) !!!



Perez takes second, Verstappen finishes third #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/dqH0aTFXBq