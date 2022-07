F1 : Carlos Sainz remporte la première victoire de sa carrière après un Grand Prix de Grande-Bretagne fou

Le pilote Ferrari a converti sa pole position pour décrocher le premier succès de sa carrière, dimanche, lors de sa 150e course, après un Grand Prix animé du premier au dernier tour.

(FLORENT GOODEN / FLORENT GOODEN via AFP)

C’est un résultat dont Carlos Sainz et le monde de la Formule 1 se souviendront longtemps. Le pilote Ferrari a décroché la première victoire de sa carrière sur le circuit de Silverstone, dimanche 3 juillet, au terme d'une course folle. Parti en pole, Sainz a su tirer son épingle du jeu dans une course marquée par un important carambolage peu après l’extinction des feux, qui a provoqué une longue interruption avant un nouveau départ.

Solide en piste et opportuniste, l'Espagnol inscrit enfin son nom au palmarès des vainqueurs de Grand Prix. Sergio Pérez (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes), complètent le podium. Charles Leclerc (Ferrari) doit se contenter de la quatrième place. Victime de problèmes mécaniques, le leader du championnat, Max Verstappen, termine septième.