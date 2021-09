DIRECT. Formule 1 : Lando Norris retrouve sa place de leader, suivez le Grand Prix de Russie

Tout est possible au Grand Prix de Russie de Formule 1. À Sotchi, Lando Norris (McLaren) partira pour la première fois en pole position devant Carlos Sainz (Ferrari) et George Russell (Williams), dimanche 26 septembre. Le septuple champion du monde Lewis Hamilton partira 4e tandis que le leader du championnat, le Néerlandais Max Verstappen, s'élancera dernier en raison d'un changement de moteur. Suivez la course en direct sur franceinfo: sport.