F1 : Max Verstappen remporte le Grand Prix du Japon et offre le titre constructeurs à Red Bull

Après sa contre-performance le week-end dernier à Singapour, le pilote néerlandais a dominé le Grand Prix du Japon à Suzuka, dimanche, devant Lando Norris et Oscar Piastri (McLaren). L'écurie Red Bull est déjà sacrée championne du monde constructeurs.

Temps de lecture : 1 min

Il n'a rien laissé à ses concurrents. Max Verstappen s'est offert la victoire sur le légendaire circuit de Suzuka, au Grand Prix du Japon, dimanche 24 septembre, signant sa 13e victoire de la saison en 16 courses. Après avoir vu sa série de dix victoires s'arrêter le week-end dernier à Singapour par la belle performance de Carlos Sainz (Ferrari), le pilote Red Bull, parti en pole position, a pris le large dès le début de la course, laissant ses adversaires se battre entre eux pour le reste du podium. Grâce à ce nouveau titre, Max Verstappen, auteur de sa 48e victoire en carrière, dispose d'une avance suffisante pour être sacré dans deux semaines au Qatar (6-8 octobre).

A la lutte derrière le double champion du monde, les deux pilotes de McLaren Lando Norris et Oscar Piastri n'ont pas démérité, et complètent ainsi le podium. C'est d'ailleurs le premier en Grand Prix pour le jeune Australien en carrière, dès sa première saison. L'autre Red Bull de Sergio Perez a abandonné.

Le prix constructeur acquis

Red Bull avait une double ambition au Japon : reprendre sa marche en avant et rafler le titre constructeurs, six Grand Prix avant la fin de saison. Objectif atteint pour l'écurie autrichienne sacrée championne du monde constructeurs pour la sixième fois, après 2010, 2011, 2012, 2013 et 2022. "On vit une année incroyable, et je suis très fier de chacun des membres de l'équipe", a réagi Max Verstappen quelques minutes après avoir franchi la ligne.

Charles Leclerc (Ferrari) et Lewis Hamilton (Mercedes) ont respectivement terminé quatrième et cinquième. Les Alpine d'Esteban Ocon et Pierre Gasly ont pris les neuvième et dixième places.