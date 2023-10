Direct F1 : Max Verstappen contrôle en tête, les McLaren font le spectacle derrière... Suivez le Grand Prix du Qatar

En pole position pour la dixième fois de la saison, le pilote de Red Bull pourrait s'offrir un quatorzième Grand Prix, sur les 17 déjà effectués.

Et de trois. Max Verstappen (Red Bull) a décroché, samedi 7 octobre, à l’issue de la course sprint du GP du Qatar, un troisième titre consécutif de champion du monde. Mais la célébration n'aura été que de courte durée. Déjà sacré, le pilote néerlandais ne sera pas moins déterminé a remporter une course supplémentaire, lui qui fait tomber les records les uns après les autres. Dimanche 8 octobre, il s'élancera en pole position pour la dixième fois de la saison, après avoir survolé les qualifications vendredi.

Mais la tâche ne sera pas facile. Sur un circuit qu'ils connaissent peu et qui a été resurfacé depuis le premier Grand Prix organisé en 2021, les pilotes ont eu du mal à prendre leurs marques lors de la séance d'essais sur une piste rendue glissante par la présence de sable. A noter qu'une monoplace est déjà non partante, à savoir celle de Carlos Sainz Jr. Une course à suivre en direct commenté.