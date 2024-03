Direct F1 : Max Verstappen déjà largement en tête... Suivez le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn

La saison de Formule 1 reprend ce week-end, avec le Grand Prix de Bahreïn, disputé samedi 2 mars sur le circuit de Sakhir (départ à 16 heures). Dans la tourmente de l'affaire Christian Horner, l'écurie Red Bull, double championne du monde des constructeurs, aspire à demeurer sur le toit de la discipline grâce à son triple champion du monde, Max Verstappen, déjà auteur de la pole position, vendredi. Mais Ferrari, à qui l'arrivée prochaine de Lewis Hamilton peut donner des ailes, ainsi que Mercedes, pour la dernière année du Britannique au volant des Flèches d'argent, rêvent de retrouver les sommets.

Red Bull et Verstappen toujours dominateurs ?

Vainqueur de 19 des 22 Grands Prix disputés l'an dernier, Max Verstappen est le grand favori à sa propre succession tant le pilote néerlandais et son écurie ont assommé la concurrence, ne laissant qu'une seule victoire échapper au giron Red Bull (Carlos Sainz à Singapour). Dans une saison sans grande nouveauté réglementaire et où la RB20, nouveau bolide de l'écurie autrichienne, a impressionné le paddock lors des essais, la marque au taureau semble avoir toujours une longueur d'avance sur ses concurrentes. Et ce même si la première séance de qualifications a semblé indiquer que les écarts étaient assez serrés.

Pas de changement sur la grille, en attendant 2025

Fait historique : tous les pilotes présents sur la grille lors du Grand Prix d'Abou Dhabi, clôturant l'exercice 2023, seront au départ de cette nouvelle saison, dans les mêmes garages. Les seuls ajustements concernent les écuries, Alfa Romeo devenant Stake et Alpha Tauri s'appelant désormais Visa Cash App RB. Mais la grosse info mercato de l'intersaison, c'est le départ de Lewis Hamilton de Mercedes pour Ferrari en 2025, ce qui devrait lancer un jeu de chaises musicales au cours de la saison.

Coup d'envoi de la plus longue saison de F1

Entre ce démarrage à Bahreïn et la clôture à Abou Dhabi en décembre, la saison 2024 de Formule 1 comptera 24 Grands Prix, un record. Un marathon, auquel il faut ajouter six courses sprint, qui s'élance donc sur le circuit de Sakhir, samedi 2 mars, une semaine après la phase de tests hivernaux, dominée par les Red Bull et les Ferrari.