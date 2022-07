DIRECT. F1 : Sergio Pérez envoyé dans le bac à sable... Suivez le GP d'Autriche

Vainqueur de la course sprint samedi, le champion du monde en titre s'élance de la première position, dimanche, lors du Grand Prix d'Autriche.

Le duel est attendu. Entre Max Verstappen et les Ferrari, la lutte est intense. Pour la 11e manche du championnat du monde, sur le Red Bull Ring, dimanche 10 juillet, le pilote de la firme autrichienne s'élance de la pole position, après sa victoire samedi dans la course sprint. Sans rival, le Néerlandais n'a pas été concurrencé par les deux monoplaces rouges lors de ce premier acte en course.

En revanche, la concurrence est plus que jamais incandescente entre les deux pilotes de la Scuderia, qui ont livré un bras de fer acharné. Car la victoire de Carlos Sainz à Silverstone a laissé des traces dans l'esprit de Charles Leclerc, pas bien servi par la tactique italienne en Angleterre. Les trois hommes se suivent sur la grille de départ, George Russell s'élançant de la quatrième position. Le Français Esteban Ocon s'élancera de la 6e place