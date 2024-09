Direct F1 : Lando Norris largement en tête devant Max Verstappen... Suivez le Grand Prix de Singapour

La bataille s'annonce rude sur les 62 tours du circuit urbain de Singapour. Lando Norris, premier des qualifications, et Max Verstappen, toujours leader au classement des pilotes, partiront en première ligne. Aucun des deux hommes n'a jusqu'à présent réussi à s'imposer dans la cité-Etat. Pour Lando Norris, une victoire lui permettrait de se rapprocher de Max Verstappen, qui compte 57 points d'avance, mais n'a gagné aucun des sept derniers Grands Prix. La dernière victoire du pilote Red Bull remonte au Grand Prix d'Espagne, le 23 juin, une éternité pour celui qui est habitué à tout gagner depuis quatre ans.

Les Mercedes de Lewis Hamilton (3e sur la grille de départ) et de George Russell (4e) pourraient jouer les trouble-fête. En difficulté récemment, les pilotes britanniques se sont montrés à leur avantage lors de la dernière séance des qualifications. Les Ferrari, 9e et 10e, devront dépasser de nombreuses monoplaces pour espérer décrocher un podium. Du côté des Français, les pilotes Alpine chercheront de nouveau à viser les places d'honneur et à marquer quelques points. Pierre Gasly et Esteban Ocon n'ont réussi que deux top 10 lors des six derniers Grands Prix. Les Français n'ont jamais fait mieux qu'une 9e place cette saison.

