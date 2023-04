Direct F1 : drapeau rouge à quatre tours de la fin, le Grand Prix d'Australie complètement relancé avec Max Verstappen en tête

Le champion du monde en titre Max Verstappen part en pole position, dimanche, sur le tracé de Melbourne, pour la troisième manche de la saison 2023.

Après Max Verstappen à Sakhir, puis Sergio Pérez à Djeddah, Red Bull va-t-il monopoliser un peu plus le début de saison 2023 en Australie ? Le Néerlandais Max Verstappen part favori de la course, dimanche 2 avril, sur le circuit semi-urbain de Melbourne, après avoir signé le meilleur temps des qualifications. Le champion du monde en titre a une belle opportunité d'accroître son avance au classement pilotes, alors que son coéquipier Pérez s'est manqué samedi et partira dernier.

Il devra toutefois se méfier d'une meute dense, et qui a prouvé durant les qualifications qu'elle était capable de se rapprocher sur un tour. Les deux Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton (2e et 3e sur la grille) seront le principal danger au départ, où la lutte entre les deux rivaux Hamilton et Fernando Alonso (Aston Martin, 4e) est riche en promesses. Ferrari et ses pilotes Carlos Sainz et Charles Leclerc (5e et 7e) seront assurément revanchards, tout comme Esteban Ocon, 11e au départ après avoir signé des séances d'essais très prometteuses en début de week-end. Suivez la course en direct commenté.