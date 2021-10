MotoGP : le Français Fabio Quartararo sacré champion du monde, une première dans l'histoire du sport tricolore

Un week-end historique pour Fabio Quartararo et le sport mécanique français ! À seulement 22 ans, le pilote de Yamaha est devenu le premier Français à décrocher un titre mondial en MotoGP, dimanche 24 octobre, à l'occasion du Grand Prix d'Emilie-Romagne. Parti de la quinzième place, "El Diablo" a réalisé une formidable remontée et a terminé quatrième de la course. Un résultat suffisant pour être sacré, puisque son rival Francesco Bagnaia, qui a fait la course en tête tout du long, a chuté à cinq tours de la fin.