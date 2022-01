Dakar 2022 : Nacho Cornejo remporte la 9e étape motos, Matthias Walkner prend la tête du général

C'est une deuxième victoire pour Nacho Cornejo sur ce Dakar 2022 en dans la catégorie motos. L'Espagnol a remporté la 9e étape, autour de Wadi ad-Dawasir, mardi 11 janvier. Il a devancé Kevin Benavides de 1'26''. Ricky Brabec se classe 3e, à 1'47'' du vainqueur du jour.

Le classement général est de nouveau chamboulé et change pour la troisième fois consécutive de tête. Deuxième avant le départ, Matthias Walkner a réalisé la bonne affaire en devenant le nouveau leader du Dakar. L'Autrichien, classé 4e de l'étape du jour, se faufile devant Sam Sunderland. Le Britannique, après sa très belle prestation de la veille, a quelque peu flanché, terminant à plus de huit minutes de Cornejo.

Adrien Van Beveren se replace

En conséquence, Sunderland rétrograde d'un rang et figure à la deuxième place, à 2'12'' de Walkner. Adrien Van Beveren se replace aussi : le Français gagne une minute sur la tête de course, et pointe désormais 3'56'' de la première place. Au pied du podium, Pablo Quintanilla (4'41'') ne fait pas de vagues mais pourrait se mêler à la lutte pour la victoire finale. Laquelle est des plus indécise, alors qu'il ne reste que trois étapes à disputer.