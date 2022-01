Dakar 2022 : Adrien Van Beveren reprend les commandes du général, Toby Price remporte la 10e étape motos

Mercredi, cette 10e étape du Dakar motos 2022 a aussi été marquée par l'abandon de Kevin Benavides, 5e du général et tenant du titre.

C'est peu dire que ce Dakar motos 2022 tient ses suiveurs en haleine. Mercredi 12 janvier, la 10e étape a, une nouvelle fois, offert son lot de rebondissements entre Wadi ad-Dawasir et Bisha. Cette spéciale a été remportée par Toby Price. L'Australien, souvent placé mais jamais récompensé sur ce Dakar, a obtenu une première victoire d'étape. Il a devancé Luciano Benavides de 2'09". L'Espagnol Joan Barreda se classe troisième et remonte au général.

Un général de nouveau chamboulé, à la fin de cette antépénultième étape. Le nouveau leader est Adrien Van Beveren, classé 4e du jour, et qui retrouve son trône trois jours après. Le Français, très appliqué, occupe ainsi la tête du Dakar et compte désormais 4'15" d'avance sur son nouveau dauphin, Pablo Quintanilla. Les deux hommes ont profité d'un raz-de-marée qui a embarqué Matthias Walkner et Sam Sunderland, pourtant aux deux premières places avant le départ de la spéciale.

Walkner avait ravi la première place mardi ? Voilà l'Autrichien désormais... 5e, après une étape très compliquée. Arrivé 17e à 16 minutes de Price, le pilote Red Bull est en passe de tout perdre alors qu'il était présent sur le podium depuis le début du rallye-raid sans discontinuer.

À deux étapes de l'arrivée finale, rien n'est encore joué

C'est à peine mieux pour Sunderland. Le Britannique a flanché, terminant à 11 minutes du vainqueur du jour. Résultat des courses : il occupe désormais la troisième place, 6 minutes derrière Van Beveren. Joan Barreda a profité de sa belle étape pour se positionner 4e, en embuscade pour une place sur le podium, voire mieux.

Cette 10e étape a, aussi, été marquée par l'abandon de Kevin Benavides. L'Argentin, tenant du titre, victime d'un problème mécanique, a été contraint de jeter l'éponge au bout de 133 kilomètres. Frustrant pour lui, classé 5e avant le départ de la spéciale du jour avec seulement six minutes de retard sur le podium.

Adrien Van Beveren dispose certes d'une marge intéressante sur son premier poursuivant (4'15"), mais à deux étapes de l'arrivée finale, ce Dakar motos est des plus indécis. Avec cinq pilotes qui se tiennent en huit minutes et un changement de leader pour la cinquième fois d'affilée, on se gardera bien d'émettre la moindre conclusion quant à l'identité du lauréat, vendredi.