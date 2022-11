Creuse : la préfecture saisit la justice après le "sabotage" d'une course moto

La préfecture de la Creuse saisit la procureure de la République de Guéret après le "sabotage" d'une course moto dans le département samedi 5 novembre, annonce-t-elle dans un communiqué lundi 7 novembre. Une enquête va automatiquement être ouverte pour "faire la lumière" sur les événements qui ont fait plusieurs blessés, affirme France Bleu Creuse.

La préfète Virginie Darpheuille "condamne sans nuance" les "incidents qui ont émaillé" la course En'duo Limousin. "Ils sont inacceptables car ils auraient pu avoir des conséquences humaines dramatiques, et les personnes qui ont a priori volontairement modifié le fléchage du parcours ne pouvaient ignorer qu'elles mettaient potentiellement en danger les participants", estime-t-elle.

Les organisateurs dénoncent un "sabotage"

La préfète tient à rappeler que le tracé de la course a été fait "en concertation et en transparence avec l'ensemble des parties prenantes depuis plusieurs mois" et que les organisateurs ont su "ajuster" le parcours en fonction des demandes, notamment de l'Office national des forêts et de l'Office français de la biodiversité. Elle souligne d'ailleurs qu'"aucun recours n'est venu contester" l'arrêté préfectoral autorisant l'événement.

Les organisateurs de la course En'duo Limousin dénoncent un "sabotage" car le balisage du parcours a été modifié, des flèches ont été enlevées ou retournées, ce qui a désorienté les 430 participants. Des motards se sont perdus, certains ont été retrouvés à 30 km de l'arrivée. La course a été arrêtée vers 19 heures par sécurité, le dernier participant a été récupéré cinq heures plus tard, en pleine nuit. Deux se sont légèrement blessés et plusieurs ont été retrouvés en hypothermie.

Samedi, une vingtaine de militants écologistes se sont mobilisés pour bloquer le passage de la course au niveau de Gentioux, pour que les motos ne passent pas dans la zone Natura 2000, mais ils assurent qu'ils n'ont rien à voir avec la modification du fléchage.