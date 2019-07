VIDEO. Athlétisme : un coureur n'entend pas le faux départ et file jusqu'à l'arrivée

La scène s'est produite vendredi soir, lors du 400 mètres hommes comptant pour la Ligue de Diamant à Monaco.

Il a couru pour rien. Aligné sur le 400 mètres hommes, l'athlète Jonathan Jones n'a pas entendu qu'un faux départ avait été signalé... et a couru jusqu'à la ligne d'arrivée. La scène, plutôt cocasse, a eu lieu lors du meeting de la Ligue de Diamant à Monaco, vendredi 12 juillet. Placé au couloir numéro 7, le Barbadien a donc bouclé sa course seul, devant un public médusé et pendant que les autres coureurs attendaient le nouveau départ. "Il n'a pas capté encore, non il n'a pas capté", ont alors répété les commentateurs qui disent n'avoir "jamais vu" pareille erreur.

Énorme confusion lors du 400M hommes



Un des coureurs ne s'est pas arrêté et a fait l'intégralité de sa course #HerculisEBS #DiamondLeague #MonacoDL pic.twitter.com/k2gKn7LfAH — Le Sport Avec Canal (@SportAvecCanal) 12 juillet 2019

Contrairement à l'athlète de 20 ans, d'autres coureurs étourdis ont vite compris rapidement qu'ils devaient stopper leur effort. Jonathan Jones, qui aura "fait un chrono d'entraînement", a fini par revenir sur la ligne de départ. Mais il n'a finalement pas disputé la vraie course.