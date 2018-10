Une triathlète française dessine un requin géant dans les rues de Paris avec le GPS de son application de course à pied

Marine Leleu a marché 50 kilomètres pour réaliser ce "dessin numérique", avec deux téléphones et deux montres, pour ne pas perdre le signal GPS.

La sportive française Marine Leleu a réalisé une performance insolite dimanche dernier à Paris : dessiner un requin géant grâce au tracker GPS de son application de course à pied, rapporte mardi 30 octobre France Inter. Afficher son parcours réalisé en courant et enregistré sur une application est une mode répandue sur les réseaux sociaux. "Il faisait froid, il y avait un gros stress qu'on rencontre un problème technique et finalement on l'a fait, c'est vraiment chouette", a-t-elle expliqué au micro de France inter.

Dix heures et 50 kilomètres de marche

Deux semaines de préparation ont été nécessaires pour imaginer le tracé sur un ordinateur et faire des essais. Marine Leleu, connue pour ses triathlons de l'extrême et star d'Instagram, l'a ensuite réalisé dimanche 28 octobre en marchant, forcée de se ménager à cause d'une blessure, équipée de deux téléphones et de deux montres pour ne pas perdre le signal. Il aura fallu dix heures et 50 kilomètres, entre le 8e arrondissement et les Champs-Élysées, pour tracer le requin virtuel. Des allers retours dans le 17e arrondissement ont été nécessaires pour réaliser les branchies et un tour de l'Arc de Triomphe pour l'œil.

La sportive, qui avait déjà dessiné un "Paris 2024" en faisant du vélo, a choisi le requin pour son côté "majestueux, chouette", qui, d'après elle, la représente bien. "L'idée, c'est de montrer que tout le monde peut faire du sport, même de la marche", a confié Marine Leleu à France Inter, sur ce pari fou. Un défi qui n'est pas sponsorisé, a-t-elle précisé.