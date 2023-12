Athlétisme : Pierre-Ambroise Bosse, champion du monde du 800 mètres en 2017, annonce sa retraite

"J'ai envie d'aller aux Jeux, mais je sais que mon corps me l'interdit, c'est fini en fait !" C'est par ces mots prononcés pour L'Equipe, mardi 26 décembre, que Pierre-Ambroise Bosse a annoncé la fin de sa carrière. Après plus de dix ans au niveau international, le spécialiste du 800 mètres, champion du monde de la distance à Londres en 2017 et deux fois médaillé de bronze aux championnats d'Europe, a décidé de tourner la page à tout juste sept mois de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024.

En cause, une récente récidive sur son tendon de l'insertion de l'ischio-jambier droit, un an après une opération de ce même tendon qui le torture depuis "presque dix ans". "Je ne me fais plus plaisir en athlé, avance-t-il. Il y a un truc malsain dans ce tendon, il n'est plus dans le coup. Les jours passent, les Jeux arrivent et à ce rythme-là, je n'y serai jamais." Pierre-Ambroise Bosse ne participera pas à ses quatrièmes Jeux olympiques, dont il avait pris la quatrième place, à Rio de Janeiro, en 2016.