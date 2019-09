VIDEO. Athlétisme : Shelly-Ann Fraser, reine du 100 mètres, décroche son quatrième titre mondial à Doha

La Jamaïcaine affiche un palmarès incroyable sur l'épreuve reine du sprint.

La Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce a remporté son quatrième titre de championne du monde du 100 m en 10 sec 71, dimanche 29 septembre à Doha (Qatar).

Déjà titrée aux Mondiaux en 2009, 2013 et 2015 (avant une pause pour mettre au monde un enfant), la reine du sprint, également double championne olympique de la distance, a encore écrasé la concurrence, à 32 ans. La Britannique Dina Asher-Smith est en argent en 10 sec 83 et l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou est en bronze en 10 sec 90. Voici le replay de sa course :

Seule ombre au tableau: l'octuple championne du monde (quatre fois sur 100 m, une fois sur 200 m, trois fois sur 4x100 m) a été suspendue six mois pour dopage à l'oxycodone (opioïde) en 2010.