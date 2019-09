Mondiaux d'athlétisme : "On nous prend pour des cons", se plaint Yohann Diniz

Samedi, il participera aux 50 km marche des Mondiaux de Doha, au Qatar, qui se disputera sous une chaleur accablante (plus de 30 °C) et un très fort taux d'humidité.

"Je suis énervé." Le champion du monde français Yohann Diniz a poussé un énorme coup de gueule, vendredi 27 septembre, à la veille du 50 km marche des Mondiaux de Doha qui se disputera à 23h30 locales (22h30 à Paris) sous une chaleur accablante et un très fort taux d'humidité. "Autant dans le stade, on aura des conditions normales, entre 24 et 25 °C, mais en dehors on nous met dans une fournaise qui n'est pas possible. Là, on est pris pour des cobayes", s'est-il agacé. Les températures nocturnes minimales à Doha sont actuellement de 32 à 33 °C

"Des conditions dantesques"

"Sur cette compétition, le hors-stade, le marathon et la marche, n'a pas été considéré. Ça me fait chier et je regrette d'être là. On va commencer et finir dans des conditions dantesques", a-t-il continué, interrogé par l'AFP. L'athlète a évoqué sa course de samedi : "Ça va être du loto, des petites boules qui vont tomber une par une et ce sera la dernière qui tombera qui gagnera. Il n'y a aucune stratégie demain. La stratégie, ce sera de partir avec tout le monde, il n'y aura rien à faire à part suivre et essayer de résister aux conditions climatiques."