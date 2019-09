VIDEO. Mondiaux d'athlétisme : l'Américain Christian Coleman sacré champion du monde du 100 m avec le temps canon de 9"76

Eliminé en demi-finale, le Français Jimmy Vicaut n'a pas couru pour le titre.

Il a confirmé sa place de favoris. L'Américain Christian Coleman a remporté la finale du 100 m en 9"76, lors des Mondiaux d'athlétisme, samedi 28 septembre, à Doha (Qatar). L'atlèthe de 23 ans, jusqu'ici détenteur d'une médaille d'argent décrochée à Londres en 2017, s'offre ainsi son premier titre de champion du monde. Voici la vidéo de sa course :

De quoi faire oublier qu'il a échappé à une sanction pour avoir loupé trois contrôles antidopage à cause d'un vice de procédure. Les très bons avocats de Chris Coleman ont prouvé que les contrôles s'étalaient sur 385 jours et pas 365. Légalement, sur un an calendaire, il n'a fait que deux no-shows, et n'a pas pu être sanctionné.

Son compatriote, l'éternel Justin Gatlin (37 ans !) se hisse sur la seconde marche du podium, devançant le Canadien André de Grasse. La Jamaïque disparaît du podium, avec la 4e place de Yohan Blake.

Espoir français, Jimmy Vicaut n'est pas parvenu à se qualifier pour la finale. Malgré une bonne forme annoncée, il a fini 7e de sa demi-finale, en 10"16. "J'ai raté mon départ", a regretté l'atlhèle tricolore.