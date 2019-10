DIRECT. Mondiaux d'athlétisme : Kevin Mayer décrochera-t-il l'or ? Regardez les épreuves de la septième journée

Ce qu'il faut savoir

Bredouille et mal en point depuis le début des Mondiaux d’athlétisme, l'équipe de France a enfin retrouvé des couleurs mercredi soir par la grâce de Quentin Bigot (médaille d’argent au marteau) et de Pascal Martinot-Lagarde (médaille de bronze au 110 m haies), premiers médaillés aux Mondiaux de Doha (Qatar). Jeudi 3 octobre, parmi les épreuves disputées et que vous pouvez voir sur notre site franceinfo.fr : la fin du décathlon avec Kevin Mayer et de l'heptathlon avec Solène Ndama, les qualifications au triple saut et les séries du 1500 m.

Mayer à la lutte pour le titre. Malgré une frayeur au niveau du genou, Kevin Mayer s’est placé 3e lors de la première journée du décathlon, avec 4 483 points. Il demeure le favori, mais se trouve, à mi-parcours, derrière les Canadiens Damian Warner (4 513 points) et Pierce Lepage (4 486). Au programme ce jeudi, les cinq dernières épreuves : le 110 m haies (15h35), le lancer du disque (16h30), le saut à la perche (18h05), le lancer du javelot (21h05), et le 1 500 m pour conclure (23h25).

Les autres Français à suivre. Solène Ndama est engagée sur l'heptathlon (17h15), elle s'est placée 9e à l'issue de la première journée. Rouguy Diallo et Yanis David tenteront de leur côté de se qualifier pour la finale du triple saut dames (15h40). Enfin, Rabii Doukkana et Alexis Miellet disputeront les séries du 1 500m messieurs (21 heures).

La finale du 400 m dames. La Bahaméenne Shaunae Miller-Uibo visera le titre mondial (22h50). La grande favorite de l'épreuve s'est baladée en contrôlant aisément sa demi-finale en 49''66.