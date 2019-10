DIRECT. Triple saut, finales du 4x100 m... Regardez en direct les Mondiaux d'athlétisme à Doha

Ce qu'il faut savoir

C'est l'avant-dernier jour de compétition aux Mondiaux d'athlétisme à Doha (Qatar). Ce samedi 5 octobre sera marqué par la finale du relais 4x100 mètres masculin ainsi que du marathon masculin qui terminera la journée dans la fournaise qatarie. De son côté, Rouguy Diallo tentera d'apporter une nouvelle médaille à la France au triple saut, alors que la Néerlandaise Sifan Hassan va viser un deuxième titre lors de ces championnats du monde sur le 1 500 mètres.

L’épreuve à suivre : la finale du 4x100m masculin. Quatrième de sa série mais qualifiée au temps grâce à un relais terminé en 37"88, l’équipe de France tentera d'apporter une nouvelle médaille à l’athlétisme français à 21h05. Avec le quatrième chrono des séries, les relayeurs tricolores ont même réalisé le troisième meilleur temps de l’histoire de l’équipe de France sur 4x100m.

A suivre aussi : Diallo en finale du triple saut et relais 4x400 m. Avant la finale du relais 4x100 m, les deux équipes de France, féminine et masculine, entreront en piste pour le relais 4x400 m à 19h25. Après l’échec du relais mixte sur la même distance, les deux collectifs visent la finale. Qualifiée vendredi soir pour la finale du triple saut avec un bond mesuré à 14,25 mètres, son meilleur de la saison, Rouguy Diallo est parvenue à atteindre la finale qu'elle dispute à 19h35.

L'interrogation du jour : quel intérêt pour le marathon ? Après les épreuves de marche et le marathon féminin qui ont subi de plein fouet la chaleur accablante de Doha (plus de 30 °C au plus frais de la nuit), les marathoniens iront à leur tour défier la fournaise. Une épreuve qui risque une nouvelle fois de faire polémique autour des conditions climatiques qui mettent à mal les organismes des athlètes. Samedi dernier, 28 marathoniennes n’ont pas terminé les 42,195 kilomètres soit 41% des engagées. Qu’en sera-t-il chez les hommes ?