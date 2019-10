DIRECT. Mondiaux d'athlétisme : relais 4x400m, 10 000 mètres, javelot... Regardez et commentez la dernière journée à Doha

Ce qu'il faut savoir

Les Mondiaux d'athlétisme vivent leur dernière journée à Doha (Qatar), dimanche 6 octobre. Les Français vont disputer leur dernière course, le relais 4x400 mètres. Par ailleurs, Timothy Cheruiyot et Jakob Ingebrigtsen vont mener une lutte de haute volée sur le 1500 mètres, alors que Danielle Williams et Kendra Harrison seront attendues sur le 100 mètres haies. On connaîtra aussi le successeur de Mo Farah sur le 10 000 mètres.

L'épreuve à suivre : la finale du 1500 mètres. Timothy Cheruiyot face à Jakob Ingebrigtsen. Le Kenya face à la Norvège. Les deux meilleurs coureurs de la saison face à face. Le champion d'Europe en a-t-il encore sous la semelle pour empêcher le sacre de Cheruiyot ? Réponse à 18h40. Le 10 000 mètres mérite également une mention, avec la succession de Mo Farah en jeu. Hagos Gebrhiwet, Yomif Kejelcha et Rhonex Kipruto font figure de favoris (19 heures).

Les stars à suivre : Williams et Harrison sur le 100 mètres haies

Elles vont électriser le 100 mètres haies à 19h50. La Jamaïcaine Danielle Williams et l'Américaine Kendra Harrison sont attendues pour se disputer le titre mondial. Williams, sacrée par surprise en 2015 à Pékin, a eu beaucoup de mal à gérer cette gloire subite.

Les Français à suivre : le relais 4x400 mètres, dernier espoir de médaille.

Ils seront les seuls Bleus à fouler les pistes ce dimanche. Les relayeurs du 4x400 mètres se sont qualifiés samedi pour la finale, validant au passage leur billet pour les Jeux olympiques de Tokyo. Mame-Ibra Anne, qui a remplacé Fabrisio Sady au dernier moment sur blessure, Ludvy Vaillant, Christopher Naliali et Thomas Jordier ont pris la 4e place de leur série mais ont été repêchés grâce à leur chrono (3'01"40), le meilleur parmi les pays n'ayant pas terminé dans les trois premières places. Si la médaille d'or semble inaccessible derrière les Etats-Unis et la Jamaïque, tout reste ouvert pour le podium. L'opportunité pour les Bleus de finir des Mondiaux difficile par une bonne note. Réponse à 20h30.