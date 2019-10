DIRECT. Mondiaux d'athlétisme : Kevin Mayer en quête d'or au décathlon pour redonner un peu le sourire à la délégation bleue

Ce qu'il faut savoir

Au fond du trou depuis le début des Mondiaux de Doha (Qatar), la France s'en remet à Kevin Mayer, tenant du titre et grand favori du décathlon, qui débute mercredi 2 octobre aux championnats du monde d'athlétisme. A suivre également dans la soirée, les demi-finales et la finale du 110 haies messieurs, avec notamment Pascal Martinot-Lagarde côté français, et la finale du 200 m dames, où les Américaines vont tenter de priver la Britannique Dina Asher-Smith d'un premier sacre mondial. Des épreuves que vous pouvez voir et commenter sur notre site franceinfo.fr.

Mayer entame la défense de son titre mondial. Cinq épreuves au menu du jour pour le décathlonien français et ses adversaires : le 100 m (15h35), le saut en longueur (16h30), le lancer du poids (17h50), le saut en hauteur (19h40) et le 400 m (22h15).

Eviter le fiasco. Kevin Mayer, recordman du monde (9 126 points), est le principal espoir de titre d'une délégation tricolore mal en point au Qatar. Avec aucune médaille au compteur et des leaders passés totalement au travers jusque-là, le spectre du zéro pointé guette les Bleus, comme à Helsinki en 1983 et à Stuttgart en 1993. Les Français peuvent miser sur le décathlonien de 27 ans, référence absolue de sa discipline, désormais érigé en sauveur de la patrie.

Trois Bleus pour tenter de monter sur le podium du 110 m haies. Ils rêvent de réitérer l’exploit de 2015 : aligner trois Français en finale. A partir de 19h05, Dimitri Bascou tentera de se qualifier pour la finale (21h55), tout comme Pascal Martinot-Lagarde et Wilhem Belocian.

Finale du 200 m dames. Grande favorite de l'épreuve, la Britannique Dina Asher-Smith, déjà médaillée d'argent sur le 100 m samedi, a aisément obtenu son billet mardi pour la finale (21h35). Elle aura pour principales rivales dans sa quête d'or le trio américain composé d'Anglerne Annelus, Brittany Brown et Dezerea Bryant.