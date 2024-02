Michel Jazy, légende de l'athlétisme français, est mort

Ancien coureur de fond et de demi-fond multi-médaillé, Michel Jazy s'est éteint, jeudi 1er février, à l'âge de 87 ans, a appris de sources concordantes la direction des Sports de Radio France, confirmant une information du journal L'Equipe. Né dans le Pas-de-Calais de parents polonais puis naturalisé français, il avait été sacré champion d'Europe sur 1 500 mètres en 1962, puis sur 5 000 mètres en 1966. Il avait également battu neuf records du monde sur diverses distances, dont le "mile" (1 609 m), le 2 000 mètres, le 3 000 mètres, et le "2 miles" (3 218 m).

Double champion d'Europe, et alors que les championnats du monde n'existaient pas, il ne lui manquait que l'or olympique, à côté duquel il est passé en 1960 à Rome où il a remporté l'argent sur 1 500 m, et à Tokyo en 1964 sur 5 000 m (4e). Des résultats qui lui ont longtemps laissé un goût amer dans la bouche : "Mon titre suprême que j'aurais aimé avoir, c'est le titre olympique. Médaille d'argent, ça ne suffit pas. En France et aux Etats-Unis, on ne reconnaît quelqu'un que s'il est champion olympique", avait-il témoigné au micro de Radio France. Auprès de franceinfo, en 2019, il reconnaissait : "Oui... J'aurais aimé être champion olympique. Mais ce n'est pas grave : j'ai eu la reconnaissance du public français."

En 1965, il avait également remporté le 5 000 mètres à Helsinki (Finlande), surnommé le "5 000 du siècle", puisqu'il réunissait tous les grands fondeurs de l'époque, en 13 minutes, 27 secondes et 6 dixièmes (l'actuel record du monde est détenu par Jakob Ingebrigtsen en 12'48''45). Il était une légende de l'athlétisme français et a marqué toute une génération d'athlètes après lui.