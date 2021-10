Vincent Delion, athlète malvoyant, boucle le semi-marathon de Niort

La course n'a pas été facile, mais Vincent Delion a bien franchi la ligne d'arrivée au bout d'une heure et demi d'endurance. L'athlète malvoyant a participé dimanche 17 octobre au semi-marathon de Niort aux côtés de coureurs valides. Il était relié par une cordelette à son binôme, Anthony Point. C'est lui qui le guide durant la course. Il est un peu les yeux de Vincent.

En raison de la crise sanitaire et des confinements, le duo n'avait pu s'entraîner ensemble qu'à 3 reprises. Ces 21,1 kilomètres avaient donc des allures de répétitions.

On ne vient pas là pour faire une performance sur un semi-marathon. On vient plus là en vue de se préparer au marathon Vincent Delion

Vincent et Anthony participeront en effet au marathon de La Rochelle, le dimanche 28 novembre prochain. Et comme toujours, les parents de l'athlète devraient être présents pour l'encourager. Le couple salue, avec beaucoup de fierté, le courage et les performances de son fils :

Il nous donne des leçons de vie Jean-Claude Delion

De nombreux titres

Vincent Delion court depuis l'âge de 11 ans et malgré son handicap, il multiplie les titres. Licencié à l'US athlétisme de Thouars, il a remporté la médaille d’argent aux championnats de France d’athlétisme handisport en juin dernier. Il a également été champion de France du 5000 mètres en 2013, vice-champion de France du semi-marathon en 2019 et il a plusieurs fois remporté le handi-marathon de La Rochelle.

L'athlète est atteint du syndrome d’Usher qui touche notamment sa rétine. Sa vue est très basse avec un champ visuel réduit à seulement 10 %.