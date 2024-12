Valence a accueilli dimanche son traditionnel marathon. Une organisation particulière, un mois après des inondations meurtrières.

Courir pour se souvenir. Un mois seulement après les inondations meurtrières qui ont frappé la région de Valence en Espagne, la ville a organisé ce dimanche 1er décembre son traditionnel marathon. Après avoir envisagé d'annuler la course, les organisateurs ont finalement décidé de la maintenir afin d'envoyer une "étreinte à cette ville blessée et une promesse de rétablissement".

Pour certains participants, durement touchés par la catastrophe, cette course représente une parenthèse. Pascual, habitant de Catarroja, l'une des villes les plus touchées par les inondations, voit le marathon comme une occasion de se reconstruire. "On ne peut pas accepter une défaite de plus. Faire ce marathon est une façon pour nous de reprendre le dessus."

Avec une minute de silence avant le départ du marathon, l'émotion était palpable. Pour chaque participant qui terminait la course, trois euros étaient reversés aux sinistrés. Au total, 700 000 euros doivent être récoltés. Une manière aussi de rendre hommage aux victimes et de contribuer à la reconstruction.